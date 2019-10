Der er økonomisk uro flere steder og risiko for recession, lyder det fra ingredienskoncernen Chr. Hansen.

Den danske ingredienskoncern Chr. Hansen har solgt mere i det forløbne år, hvilket har givet et højere overskud.

Det viser årsregnskabet fra Chr. Hansen, der er blandt verdens førende producenter af ingredienser til mejeriprodukter og fødevarer.

Det seneste år har selskabet øget sin omsætning med seks procent, da der er solgt for 8,7 milliarder kroner.

Overskuddet er samtidig vokset med knap ti procent til 1,9 milliarder kroner.

For det kommende år er der spillet en anelse mere forsigtigt ud, end selskabet har for vane.

Chr. Hansen venter at øge sit salg med 4-8 procent, hvilket er lavere end selskabets egne ambitioner på lang sigt.

Det forsigtige udsyn skyldes usikkerhed på en lang række markeder rundt i verden. Det gælder især Kina, Tyrkiet, Brasilien og Argentina.

- Vi har en forsigtig prognose for 2019/2020 på grund af de markedsudfordringer, vi ser ud i, siger administrerende direktør Mauricio Graber i en kommentar til regnskabet.

Selskabet nævner risikoen for en global recession. I den sammenhæng risikoen for en dybere handelsstrid mellem USA og Kina samt et brexit uden en aftale med EU.

På aktiemarkedet er der kontant afregning efter regnskabet, hvor Chr. Hansens aktie falder med op mod ti procent.

Chr. Hansen er blandt verdens største producenter af bakterier, kulturer og enzymer til mejeriprodukter og andre fødevarer.

Ifølge selskabet selv spiser eller drikker mere end en milliard mennesker hver dag et produkt, der indeholder ingredienser fra Chr. Hansen.

De andre store spillere på markedet for ingredienser er hollandske DSM og amerikanske Dupont, der også har et dansk islæt, da selskabet i 2011 købte ingrediens- og enzymvirksomheden Danisco.

Trods størrelsen er Chr. Hansen målt på omsætning og antallet af ansatte kun lidt uden for top 50 blandt Danmarks største virksomheder.

/ritzau/