Når mænd tager en større del af barselsorloven, skaber det bedre karrieremuligheder for kvinder, mener DI.

Dansk Industri (DI) vil have øremærket barsel til mænd og på sigt gerne mere end de otte uger, som EU kræver.

Det siger DI's direktør, Lars Sandahl Sørensen, til Berlingske mandag.

Når mænd tager en større del af barslen, skaber det ifølge Lars Sandahl Sørensen en positiv cirkel, hvor det er nemmere for kvinder at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter barslen, og hvor flere kvinder bliver forfremmet.

I øjeblikket tager kvinder 90 procent af barselsorloven, men den tendens vil Lars Sandahl Sørensen gøre op med.

- Vi går simpelthen glip af alt for mange talenter, som udviklingen er i dag. Det er der ikke nogen nemme løsninger på, men øremærket barsel er et greb, jeg ser positivt på, fordi jeg kan se, at det virker, siger DI-topchefen til Berlingske.

Han henviser til erfaringer fra Norge og Sverige, som begge i lang tid har haft øremærket barsel til mænd.

EU har besluttet at øremærke to måneders forældreorlov til mænd i alle medlemslande. Det ventes at blive indført i Danmark inden 2022.

Det er ifølge DI-chefen et positivt skridt, men perioden må gerne være endnu længere.

- Jeg ser gerne, at en større del af barslen bliver øremærket til mændene, for jeg kan se, at det virker, og jeg tror, at det har flere positive, afledte effekter, siger han.

Hvor mange flere uger eller måneder har DI endnu ikke lagt sig fast på.

- Det kommer vi løbende til at se på som arbejdsmarkedets parter, og vi skal være sikre på, hvad konsekvensen er, siger Lars Sandahl Sørensen.

