Vi smider guld på gaden, siger DI om universiteter, der afviser unge, selv om erhvervslivet savner.

København. Danske virksomheder skriger på uddannede inden for teknologi, it, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik.

Men flere universiteter afviser unge, der søger ind på netop de uddannelser. Der er ikke studiepladser nok. Det skriver Politiken.

Ifølge en analyse fra arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI) gælder det blandt andet IT-Universitetet i København. Her søgte 785 unge i år en uddannelse som deres førsteprioritet - men kun 382 blev optaget.

Tilsvarende fik hver femte af de knap 3000 unge, der ønskede en studieplads på en ingeniøruddannelse på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) afslag.

Det er ærgerligt, påpeger Mette Fjord Sørensen, der er chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed hos DI.

- Vi kan se, at der er en ubalance mellem, at der er nogle uddannelser, som mange virksomheder efterspørger kompetencer indenfor, og som mange unge er begyndt at søge, men der er ikke nok studiepladser til dem.

- Vi vender dem simpelthen i døren, siger hun til Ritzau.

Mette Fjord Sørensen påpeger, at der er mange, der søger ind på en af de såkaldte Stem-uddannelser.

Stem er den engelske forkortelse for uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniør og matematik, som virksomhederne gerne vil have flere uddannede fra.

Men der er mangel på pladser på studierne. Og afvisningen sker på uddannelser, hvor ledigheden i erhvervslivet er lav.

- Det er lidt som at smide guld på gaden, siger hun.

Konsekvensen er, at virksomhederne ikke kan få den arbejdskraft, der er behov for, påpeger hun. Så bliver de nødt til at sige nej til ordrer og kan ikke skabe vækst.

Ifølge Mette Fjord Sørensen bør uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) finde nogle penge, så der kan oprettes flere studiepladser.

Ved optaget i sommer var det kun cirka 14.500 unge eller 22 procent af alle optagne, der startede på en af Stem-uddannelserne. Selv om det ikke er nok, er det en fremgang på 38 procent i forhold til 2011.

Tommy Ahlers er enig med DI i, at flere unge skal have en Stem-uddannelse. Men der er steder i landet, hvor der er masser af ledige Stem-studiepladser, skriver ministeren i en mail til Politiken.

- Bare på it-uddannelserne på Aalborg Universitet, er der over 100 ledige pladser på 9 forskellige uddannelser, for eksempel robotics og elektronik og it.

- Så hvis de unge ikke kan komme ind på en konkret uddannelse inden for Stem-området, så er der altså mange andre muligheder.

Også Aalborg Universitet afviser dog ansøgere på civilingeniøruddannelsen.

/ritzau/