Onsdag holdt sundhedsmyndighederne pressemøde.

Her lød opfordringen, at danskerne bør holde en stille nytårsfejring med 'så få som muligt.'

Men ifølge Dansk Industri, er opfordringer ikke det eneste, myndighederne bør komme med.

De mener nemlig, at myndighederne bør udlevere gratis selvtest til alle.

»Hvis vi skal holde skoler og virksomheder åbne i de kommende uger og måneder, er det nødvendigt med en massiv testindsats,« lyder det fra Henriette Søltoft, vicedirektør i Dansk Industri til B.T.

Derfor foreslår de nu, at myndighederne udleverer gratis selvtest til alle, så det fremover er muligt at teste sig selv, inden man møder i skole eller på arbejde.

Til det foreslår de en løsning, hvor man gratis kan bestille selvtest via NemID eller med virksomhedens CVR-nummer.

»Det virker ikke hensigtsmæssigt, at folk står i kø eller slet ikke kan få en tid til at blive testet. Så vi er nødt til at tænke i alternativer, hvis vi vil holde samfundet åbent,« siger Henriette Søltoft.

Ifølge Dansk Industri vil selvtest ligefrem være en billigere løsning.

»Når man har besluttet at stille et testapparat til rådighed for det offentliges regning, vil det give mening at stille gratis test til rådighed, fordi man så kan spare nogle penge på alle de podere, der er ude i testcentrene. Det vil også være langt mere effektivt for den enkelte borger, som slipper for at stå i kø,« siger Henriette Søltoft og fortsætter:

»Vi siger ikke, at selvtest skal erstatte alle testcentre, men det er en måde at fastholde et højt testniveau og gøre det billigere og mere fleksibelt.«