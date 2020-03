Selv om aftale for lønkompensation søndag faldt på plads, vil der komme fyringer i dansk luftfart, spår DI.

De danske flyselskaber og lufthavne befinder sig i hård krise, og der er behov for flere økonomiske hjælpepakker for at holde hånden under branchen og redde arbejdspladser.

Sådan lyder det fra Michael Svane, direktør for Dansk Luftfart, der er en del af erhvervsorganisationen Dansk Industri.

Meldingen kommer, efter at SAS søndag har varslet, at det indstiller størstedelen af sin trafik og sender 10.000 ansatte hjem midlertidigt på grund af coronavirusset.

- Det er næsten utænkeligt, at vi er nået dertil, men det viser, at situationen er ganske alvorlig.

- Det er et udtryk for, at branchen er lammet, når SAS sender 10.000 ansatte hjem, og Norwegian tidligere i denne uge sendte 5000 hjem, siger han.

Han påpeger, at det ikke kun er flyselskaber og lufthavne, der er ramt af coronavirusset, som har ført til delvist lukninger af grænser i Danmark og Norge og anbefalinger om ikke at rejse ud i hele Skandinavien.

- Det rammer hele fødekæden i luftfarten - herunder lufthavnene - der næsten ikke vil have nogle rejsende, siger Michael Svane.

- Det rammer også butikker i lufthavnene, catering og speditører, siger han.

Søndag har den danske regering og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale om lønkompensation, der skal hjælpe virksomheder, som er hårdt ramt af coronavirussets medfølgende konsekvenser.

Virksomheder får i en periode på tre måneder mulighed for at sende ansatte hjem og få dækket 75-90 procent af lønnen op til 26.000 kroner om måneden.

Michael Svane er tilfreds med tiltaget, men siger samtidig, at det ikke kan forhindre fyresedler.

- Der er en del af virksomhederne i branchen, der vil kunne gøre bruge af ordningen, mens der er andre, som ikke har muligt for at bruge den.

- Det er umuligt at forestille sig, at den her krise ikke vil føre til fyringer, siger Michael Svane.

Dansk Luftfart mener, at der er behov for statsgaranterede lån som et politisk tiltag, der kan hjælpe branchen.

- Det har vi set under askeskyen (Vulkanudbrud i Island i 2010, red.) og 11. september, og i den situation, vi står i nu, er der behov for at få det op ad værktøjskassen, siger Michael Svane.

Venstre opfordrer regeringen til at indkalde til forhandlinger om en hjælpepakke til turist-, oplevelses- og rejsebranchen.

Formand Jakob Ellemann-Jensen nævner blandt andet statsgaranterede lån som en mulighed.

/ritzau/