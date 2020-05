EU-Kommissionens forslag om genopretningsfond vækker glæde i DI, men vrede fra både DF og Enhedslisten.

EU-Kommissionen har onsdag fremlagt et forslag om en genopretningsfond på 750 milliarder euro - svarende til 5600 milliarder danske kroner.

Forslaget vækker begejstring hos Dansk Industri, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen i en pressemeddelelse.

- Coronakrisen har udløst den værste økonomiske krise i EU i nyere tid. Derfor er det rigtigt og vigtigt, at EU-Kommissionen nu vil afsætte 5600 milliarder kroner til en genopretningsfond, som i den grad også vil komme dansk økonomi og danske arbejdspladser til gode, siger han.

- Europa er Danmarks udvidede hjemmemarked, og derfor har det stor betydning for Danmark, at resten af Europa også kommer godt ud af krisen.

Fonden skal ifølge forslaget finansieres ved, at EU-Kommissionen optager lån på kapitalmarkederne.

Lånene skal betales tilbage fra 2027 til 2058. EU-Kommissionen foreslår, at det kan gøres med penge, der kommer i kassen ved at øge EU's egne indtægter.

Det er et meget omstridt spørgsmål, da det vil kræve, at EU-landene giver afkald på at indkræve skatter, som i stedet går direkte i EU-kassen. Det vil give EU-Kommissionen større magt.

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Peter Kofod, kalder forslaget for "helt uspiseligt".

- 750 milliarder euro i genopretningsfond (hvoraf 500 milliarder foræres væk som gaver!) er ikke rimeligt sammenholdt med udsigt til stigende EU-bidrag, skriver han på Twitter.

Også Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet, Nikolaj Villumsen, er utilfreds med forslaget. Han mener, at forslaget svigter klimaet.

- Kommissionens flotte ord om grøn omstilling står ikke mål med forslaget om at lade EUs budget stige markant uden at gennemføre den nødvendige grønne omprioritering. I stedet lægger kommissionen op til et EU-budget, der ikke lever til Parisaftalen, siger han i et mailsvar.

/ritzau/