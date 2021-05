Husmilliardæren Michael Mortensen har købt Lego-familien bag Kirk Kapital ud af den indbringende erhvervspark Exxit 59, som ligger tæt på Vejle nær motorvej E45 og den Midtjyske Motorvej.

Det skriver Finans.dk.

Michael Mortensen, som er blevet hovedrig på virksomhederne Huscompagniet, Hybel og Casa, er dermed blevet eneejer af Exxit 59, som har et udlejet areal på knap 100.000 kvadratmeter med restauranter, kontorer og andet erhverv.

Exxit 59 er en af Danmarks største erhvervsparker og slår sig ifølge Finans.dk op på at være en motorvejsby.

Michael Mortensen. Foto: Henning Bagger Vis mere Michael Mortensen. Foto: Henning Bagger

Michael Mortensen lagde i 2018 et trecifret millionbeløb for en ejerandel på 75 procent af Exxit 59. Sælgeren var dengang Kirk Kapital, og nu har familien Kirk Johansen så solgt de resterende 25 procent af aktierne i motorvejsbyen til husmilliardæren.

»Jeg fik en mulighed for at købe den resterende del af selskabet, og den mulighed udnyttede jeg. Det var helt nærliggende at købe resten af Exxit 59 frem for at investere pengene i noget andet,« siger Michael Mortensen til Finans.dk.

Hverken Michael Mortensen eller Kirk Kapital vil afsløre prisen på handlen.

Michael Mortensen siger dog, at værdiansættelsen er højere, end da han blev hovedaktionær i 2018.

Og Kim Gulstad, administrerende direktør i Kirk Kapital, fortæller, at de fik et tilbud fra Michael Mortensen som var så attraktivt, at de valgte at takke ja.

Michael Mortensen fortæller, at Exxit 59 kan mere end fordoble sit nuværende udlejede arealer på knap 100.000 kvadratmeter, da selskabet har byggerettigheder for op til 220.000 kvadratmeter.

I 2020 kom Exxit 59 med et overskud på 86,5 millioner kroner efter skat.