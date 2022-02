Et underskud på hele 29,4 millioner kroner.

Sådan ser resultatet ud, efter at den danske hotelkæde Guldsmeden Hotels har gjort regnskabet op for det seneste år, skriver Finans.dk.

Det er andet år i træk, at kæden kommer ud med anseeligt underskud.

Ifølge Finans var tabet for regnskabsåret 2019/2020 på 26,3 millioner kroner, så underskuddet er altså vokset med yderligere tre millioner kroner det seneste år.

Det er ikke overraskende coronapandemien, der har slået bunden ud på den danskejede hotelkædes økonomi.

Bag kæden står ægteparret Sandra og Mar Weinert, der i mere end 20 år har drevet hoteller i Danmark, Tyskland, Norge og Island.

I regnskabets beretning skriver de, at de tror på, at der snart bliver bedre tider i hotelbranchen.

Det seneste år har været »et meget ualmindeligt år med restriktioner, bekymringer og manglende mulighed for at drive virksomhed.«

Sandra Weinert driver sammen med sin mand Marc Weinert hotelkæden Guldsmeden, som er hårdt ramt af coronakrisen. (Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup Vis mere Sandra Weinert driver sammen med sin mand Marc Weinert hotelkæden Guldsmeden, som er hårdt ramt af coronakrisen. (Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup

Ejerne forventer, at »kunderne vil komme tilbage, da oplevelsesindustrien er motor for kulturelle og gastronomiske oplevelser, og Guldsmeden Hotels også fremover vil stå for godt værtskab, kompromisløs bæredygtighed og stabil økonomisk vækst.«

Før coronaen ramte, havde Guldsmeden Hotels et samlet overskud efter skat på knap 91 millioner kroner i årene 2016 til 2019.

Det fremgår også af årsregnskabet, at kæden nu får hjælp fra et statsgaranteret lån fra Vækstfonden.

Sidste år skrev Sandra Weinert om krisen på Facebook:

»Vi er ikke ved at gå fra hus og hjem, vi er »bare« ved at gældsætte en ellers sund virksomhed, med 21 års positiv bundlinje – indtil vi blev ramt af coronakrisen.«

»Guldsmeden har været drevet af hårdt arbejde og passion, men denne krise kan vi ikke arbejde os ud af. Vi kan kun ofre vores hjem, gældsætte os til halsen og sælge, hvad vi ejer, i kampen for, at vi, vores kollegaer og vores gæster har noget at vende tilbage til. Men i sidste ende er det politikerne, som står med vores fremtid i deres hænder,« lød det i opslaget i foråret 2021, hvor hun opfordrede politikerne til at yde »fuld kompensation« til hotelbranchen.