Den danske virksomhed Gaest.com, der blev opkøbt af Airbnb, har lukket sin hjemmeside.

Airbnb, der er verdens største udlejer af private boliger, købte i januar det danske iværksætter site Gaest.com, der blev startet som et 'Airbnb for mødelokaler'.

Men hjemmesiden er ikke længere tilgængelig. I stedet fremgår det, at selskabet ikke tager imod flere bookinger, fordi man er i gang med at 'blive en del af Airbnb', skriver Standby.dk.

Alle brugere, der har været tilknyttet siden med en profil, mister deres bruger, og det er ikke muligt at oprette nye profiler. I stedet vil man fremover kunne booke mødelokaler med en Airbnb-bruger.

Gaest.com blev startet af en gruppe af danske iværksættere i 2015, og konceptet var, at man kunne udleje sin havepavillon, sin kælder eller andre særlige lokaler til virksomheder, der manglede et mødelokale, ligesom hoteller og andre professionelle udlejere har anvendt hjemmesiden til at udbyde ledige lokaler.

Konceptet blev solgt til Airbnb i januar i år til en ukendt salgspris, og formålet var at internationalisere Gaest.com, forklarede stifter Christian Schwarz Lausten dengang.

Har man foretaget en booking før hjemmesiden lukkede ned, vil reservationen stadig foregå, ligesom det fremgår på hjemmesiden, at det ikke er et endegyldigt farvel til konceptet:

'Over de næste måneder vil vi arbejde hårdt på at komme op og køre igen', står der.