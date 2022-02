Ledelsen hos et af Danmarks største godser må helt sikkert sidde med armene i vejret.

For hos Nordjyllands største gods, Lindenborg Gods, gik det forrygende i 2021. Det skriver Finans.

A/S Lindenborg Gods kunne nemlig hoppe ind i 2022 med et overskud på hele 30,5 millioner kroner. Til sammenligning lød overskuddet på 1,2 millioner kroner året forinden. Dermed har godset næsten 30-doblet sit overskud.

Det er noget, som overrasker virksomheden, der beskriver det vilde beløb som »markant mere end forventet.«

Coronapandemien bliver tilskrevet succesen hos det nordjyske selskab, men på hvilken måde bliver ikke uddybet.

Foruden selve godset har A/S Lindenborg en del virksomheder under sig, der har klaret sig med varierende succes under coronakrisen.

Rold Skov Savværk og Rold Trælasthandel har gjort det godt, da der har været en stigende efterspørgsel hos dem, hvor selve godset har været påvirket af coronanedlukningerne.

Foruden savværk, trælasthandel og slotsdrift er der er også skovdrift, jagtvæsen og boligudlejning på adressen.