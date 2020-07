Der vil komme mindst 250 nye arbejdspladser til Horsens-området, når transportkoncern udvider logistikcenter.

Den danske transport- og logistikkoncern DSV Panalpina vil bruge to milliarder kroner på at opføre et stort logistikcenter i Lund ved Horsens.

Det oplyser Horsens Kommune og DSV i en fælles pressemeddelelse.

DSV har købt en grund på 500.000 kvadratmeter i Lund, der ligger ved siden af virksomhedens nuværende faciliteter i byen.

DSV arbejder med fragt på landevejen, på havet og i luften og driver samtidig lagerhotel for virksomheder.

De nuværende faciliteter i Horsens-området er blevet for små, og samtidig ønsker DSV med byggeriet at samle aktiviteterne ét sted.

- Samtidig er Horsens et strategisk vigtigt knudepunkt i forhold til vores distributionsmønstre mellem Norden og Europa, siger Simon H. Galsgaard, administrerende direktør for DSV Road Denmark.

- Vi har mange dygtige medarbejdere her, vi gerne vil beholde, så vi er meget glade for, at vi med denne aftale kan fastholde vores tilknytning til byen, siger han i pressemeddelelsen.

DSV har købt grunden af Horsens Kommune, der som en del af aftalen vil anlægge en omfartsvej. Byggeriet forventes at begynde i 2021.

DSV har i dag 750 ansatte i Horsens, og det tal vil med udvidelsen stige til over 1000.

/ritzau/