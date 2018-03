Arlas indtjening og konkurrenceevne er under voldsomt pres fra blandt andet faldende valutakurser. Mejerikoncernens topledelse har derfor netop iværksat en større sparerunde.

Mejerigiganten Arla Foods har de seneste måneder været udsat for et stigende økonomisk pres, som nu udløser en omfattende sparerunde i koncernen, skriver Finans.

Arlas topchef, Peder Tuborgh, har netop internt i selskabet udstukket rammerne for spareplanen, erfarer Finans. Spareplanen indebærer blandt andet, at der skæres voldsomt i al mødeaktivitet, rejseaktivitet, markedsføring, udviklingsudgifter og konsulentudgifter mm. Derudover indføres et ansættelsesstop, som indebærer, at kun de mest kritiske stillinger genbesættes.

Mellemlederne hos Arla har allerede fået udleveret rammerne for planen, og Arla vil i løbet af april afsløre, hvor stor den samlede besparelse bliver, og om planen indebærer fyringer.

Som tidligere beskrevet af Finans har Arla gennem flere år været ude af stand til at holde trit med sin vigtigste konkurrent, den hollandske mejerisværvægter Royal FrieslandCampina, RCF, som præsterer markant højere indtjening end Arla. De seneste måneder er presset på Arlas indtjening og konkurrenceevne blevet voldsomt forstærket, så selskabet nu også overhales af andre konkurrenter.

»Allerede i efteråret 2017 igangsatte satte vi et stort flerårigt effektiviseringsprogram, men de seneste måneder er presset på vores indtjening øget. Det har skabt en brændende platform, som gør, at vi må fremskynde og forstærke en række sparetiltag,« forklarer Peder Tuborgh.

Det aktuelle pres på Arlas indtjening og konkurrenceevne skyldes blandt andet, at selskabet har en langt større valutaeksponering end konkurrenterne.

»Alene det seneste års kursfald på pund koster os et stort trecifret milliontab i danske kroner,« siger Peder Tuborgh.

Spareplanen blev meldt ud internt i Arla for få dage siden, og Peder Tuborgh vil endnu ikke oplyse, hvor stor den samlede besparelse ventes at blive, ligesom han ikke vil kommentere på spørgsmålet om, hvorvidt der bliver tale om fyringer.

»Af respekt for medarbejderne kan jeg ikke kommentere på de to emner. Det er endnu for tidligt i processen,« siger Peder Tuborgh til Finans.