Den danske tv- og internetgigant Stofa, der er en del af SE-koncernen, styrtbløder økonomisk.

Det viser selskabets årsrapport ifølge Mediawatch.

Underskuddet for Stofa sidste år endte i 40,5 millioner kroner, hvilket er 50 millioner kroner dårligere end resultatet i 2016.



Stofas adm. direktør, Sune Nabe Frederiksen, erkender, at det ikke er tilfredsstillende.

»Det er aldrig tilfredsstillende at lave et negativt bundlinjeresultaet. Men det er vigtigt at understrege, at det er en del af en plan, vi har, for at blive endnu mere relevante for danskerne, og vi følger den plan,« siger Sune Nabe Frederiksen til Mediawatch.

Han forklarer, at en del af underskuddet skyldes, at SE har investeret inden for it-sikkerhed og persondata med henblik på EU's persondataforordning. Derudover er Stofa i gang med et tv-samarbejde med Google, hvor de skal udvikle en platform til Android.

HBO og Netflix koster

I årsrapporten, som kan læses her, forklarer Stofa selv, at den øgede konkurrence på tv-området, hvor flere streamingtjenester som HBO og Netflix har vundet indpas blandt danskerne, også har kostet.

»Konkurrencesituationen for selskabet bød i 2017 fortsat på stigende konkurrence på tv- og internetmarkedet. Specielt på tv-markedet er selskabet som nævnt udfordret,« skriver Stofa.

Over for Jydske Vestkysten forklarer SEs topchef, Niels Duedahl, at Stofa gerne skal have et markant højere overskud.

»Ifølge vores målsætning skal vi op på omkring 150 millioner i plus. Der mangler vi så 200 millioner. Det har vi nogle år til at nå efter aftale med bestyrelsen,« forklarer Niels Duedahl til Jydske Vestkysten.

Selskabet bag Stofa, SE, kom ud af 2017 med et overskud før skat på knap 400 millioner kroner.