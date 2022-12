Lyt til artiklen

169 år.

Så lang tid siden er det, at den børsnoterede danske virksomhed Sanistål blev oprettet i 1953. Men nu skifter det gamle firma fra Aalborg navn.

Officielt hedder Sanistål nu Ahlsell.

Det skyldes, at det gamle danske firma er opkøbt af det store skandinaviske selskab Ahlsell, og derfor får firmaet samme navn.

»Det betyder, at vi officielt er en del af Nordens førende distributør af installationsprodukter, værktøjer og forsyninger for professionelle, Ahlsell,« skriver Sanistål på sin hjemmeside og tilføjer:

Fakta om Sanistål Saniståls historie dateres tilbage til 1853, hvor A. Schjøth starter sin forretning i Vejle og i 1865, hvor L.S. Lange begynder at sælge støbegods i Aalborg.

I 1921 overtages L.S. Langes forretning af N.K. Strøyberg, som den 18. juni 1926 fusionerer med jern- og støbegodsforretningen Unmack og Petersen A/S. På dette tidspunkt stiftes det nuværende selskab under navnet Lange & Unmack A/S.

Den. 1. januar 1972 fusionerer Lange og Unmack A/S med Schøth A/S, og selskabet skifter navn til Sanistål A/S. Kilde: sanistaal.dk

»En virksomhed, der ikke kun kender branchen og har de samme værdier som os, men også har musklerne til, at vi kan udvikle endnu bedre tilbud til vores kunder og samarbejdspartnere i fremtiden.«

Sanistål har hidtil haft 49 butikker i tre lande, men kommer som en del af Ahlsell til at være til stede i 300 butikker i otte lande, skriver finans.dk.

Udover Danmark vil det være Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen og Polen.

Salget blev offentliggjort tilbage i maj, men nu har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen givet grønt lys til, at Ahlsell Danmark ApS tager over.