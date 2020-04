Den danske skokoncern Ecco forventer at årets omsætning vil styrtdykke, efter at Covid-19 har tvunget Ecco til at holde butikker i hele verden lukket.

Derfor polstrer koncernen sig nu med en enorm kassekredit i banken, skriver Børsen.

Administrerende direktør Steen Borgholm vil ikke sætte tal på kassekredittens størrelse, men siger at der er tale om mere end 'nogle få hundrede millioner'.

Han forventer, at coronakrisen vil æde 20 procent af skogigantens samlede omsætning for 2020.

»Den her periode, som er foran os, kræver, at man har et vist likviditetsberedskab. Selv bankerne kalder det et covid-19-beredskab, så det har vi selvfølgelig også sikret os,« siger Steen Borgholm til Børsen.

Den familieejede skokoncern gik ellers ud af 2019 med en rekordomsætning på over 10,1 mia. kr. og et overskud før skat på knap 1,5 mia. kr.

Men den verdensomspændende corona-epidemi har allerede sat et massivt såleaftryk på omsætningen for 2020. I Kina alene faldt salget af Ecco-sko i begyndelsen af året med 90 procent.

Koncernen arbejder nu med forskellige scenarier for, hvordan coronakrisen vil påvirke koncernen, og alle scenarier har et til fælles: Det bliver dyrt.