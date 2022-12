Lyt til artiklen

Den danske byggekoncern Stark Group har ladt kanonerne og er klar til at invadere England.

Den danske koncern, som er ejet af en af verdens største kapitalfonde CVC Capital Partners, køber således selskabet Saint-Gobain Building Distribution, der omfatter 600 forretninger og distributionscentre i Storbritannien.

Det skriver Stark Group i en pressemeddelelse.

Handlen vil i alt lyde på omkring 740 millioner pund, som svarer til cirka 6,4 milliarder danske kroner.

»Vi har en strategi, der med succes fokuserer på professionelle håndværkere og markedet for renovering og vedligeholdelse, som dette opkøb passer godt ind i. I 2019 købte vi Saint-Gobains tyske distributionsforretning, og der er mange ligheder i dette opkøb,« siger topchef i Stark Group, Søren P. Olesen og fortsætter:

»Vi vil gøre vores yderste for at vækste, udvikle og investere i virksomheden, så den bliver den professionelle håndværkers fortrukne valg. På trods af de nuværende vanskelige makroøkonomiske forhold, er de fundamentale markedsdrivere for renovering og vedligeholdelse attraktive. Vi går et udfordrende overgangsår i møde, men det er en god virksomhed, som vi kan få til at trives og vokse.«

Handlen forventes afsluttet i foråret 2023.

I januar sidste år blev Stark solgt i en kæmpehandel.

Det var anden gang inden for tre år, at kæden skiftede ejer.