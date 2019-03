Den danske malinggigant Hempel har fået en bøde på 220 millioner kroner for bestikkelse.

Bestikkelsen er foregået systematisk i Tyskland og flere asiatiske lande.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i en pressemeddelelse.



'Der er tale om den største bøde i SØIKs historie. Bødens størrelse afspejler kriminalitetens grovhed, idet bestikkelsen er foregået systematisk, forsætligt og gennem en længere årrække', siger Per Fiig, chefanklager hos SØIK, i en pressemeddelelse.

I følge SØIK er bestikkelsen foregået ved, at Hempel via gaver og penge og andre fordele har bestukket sig til, at andre har valgt deres produkter. Hempel har brugt omkring 95 millioner kroner på bestikkelser.

Hempel har samarbejdet med SØIK i forbindelse med efterforskningen.

»Det lukker et langt, mørkt kapital i Hempels historie, og nu er vi klar til den lysere fremtid,« siger Henrik Andersen, administrerebde direktør i Hempel, til Finans.dk.

Opdateres....