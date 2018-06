Basisbank, en af de største spillere på markedet for forbrugslån, skal rette op på flere ting, siger tilsyn.

København. Med et samlet udlån på 1,9 milliarder kroner er Basisbank en af de helt store aktører inden for hurtige forbrugslån i Danmark. Nu har banken fået flere påbud af Finanstilsynet, der mener, at risikokontrollen flere steder ikke er god nok.

Det skriver Finanstilsynet på sin hjemmeside. Meddelelsen lægger ud med at understrege, at Basisbank skal håndtere større risici end almindelige banker.

- Banken har en betydelig udlånsvækst og styrer efter en udlånsvækst på 20 procent om året.

- Banken har en høj risikoappetit. De tilladte gældsfaktorer er meget høje, mens de som minimum krævede rådighedsbeløb er meget lave i forhold til andre pengeinstitutter. Banken påtager sig dermed potentielt en betydelig kreditrisiko, skriver Finanstilsynet.

Finanstilsynet har konstateret svagheder i bankens ansøgningsmodel for udlån og modellen for kundernes adfærd.

Banken bliver også revset for, at mødereferaterne fra bestyrelsen ikke var gode nok.

- Finanstilsynet konstaterede ved gennemgangen af den risikoansvarliges område, at bankens risikoansvarlige overvåger sig selv i form af hans rolle som Finansdirektør.

- Banken har ikke iværksat kompenserende foranstaltninger til at afbøde dette, skriver Finanstilsynet.

Til mediet Finanswatch siger bankens administrerende direktør, Tom Rattleff, at kritikken lyder værre, end den er.

- Vi vil tilpasse vores forretning efter de påbud, der er kommet. Vi tager det seriøst, og påbuddene er sådan set fair nok.

- Men min kommentar er også, at påbuddene generelt er af administrativ karakter og måske knap så substantielle, som det kan lyde i redegørelsen.

- Sagt med andre ord: Det ser måske noget værre ud, end det egentlig er, siger han til specialmediet.

Basisbank låner ud via eget navn, men også gennem brands som Nupp og Lånlet.

I sit regnskab for 2017 skrev banken, at den havde over 90.000 kunder og fik 1300 nye hver måned.

Banken vokser kraftigt i disse år og forventer at gøre det fremover også. I 2018 forventer banken at næsten fordoble sit resultat før skat til 100 millioner kroner.

/ritzau/