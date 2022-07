Lyt til artiklen

Der er god grund til at smile, hvis man er direktør hos Unisport.

Den danske kæde har nemlig slået omsætningsrekord og har sorte tal på bundlinjen i 2021.

Det skriver Børsen, der har talt med den administrerende direktør i Unisport.

»Det er en fantastisk milepæl, som vi er stolte af at have nået,« siger Michael Burk, der er administrerende direktør i kæden, til avisen.

Unisport har for første gang landet over en halv milliard kroner i omsætning - svarende til en vækst på 33 procent.

Og der er vækst både på top- og bundlinjen i 2021, som er første gang i fem år.

Bundlinjen har nemlig for første gang siden 2016 vendt et minus til plus og lander på 1,2 millioner kroner. Det viser det nye regnskab fra Unisport Holding.

Unisport har fire butikker, som ligge i henholdsvis København, Oslo, Stockholm og Paris.

Men på trods af de fire fysiske butikker ligger den største del af omsætningen i onlinehandlen, som står for 95 procent af den samlede omsætning.