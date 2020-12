Coronakrisen satte en stopper for 42 år med overskud.

Siden 1978 har det danske flyselskab Sun-Air, der har hovedkvarter i Billund, kunne prale af en sund økonomi, men i 2020 må de altså for første gang afslutte et år med røde tal på bundlinjen - et underskud der forventes at blive på et mindre tocifret belløb.

72-årige Niels Sundberg, der stiftede flyselskabet, overlod for et par år siden driften til sin søn Kristoffer Sundberg for at få mere tid med sin hustru, Gunhild. I første omgang gik det fint, men så indtraf coronakrisen som bekendt i foråret.

Sun-Air måtte indstille al ruteflyvning og for at redde sit elskede firma, vendte Niels Sundberg tilbage og overtog styringen.

Han måtte i slutningen af juni fyre 85 af 188 ansatte i Danmark. Da der i løbet af sommeren kom en smule gang i lufttrafikken igen, åbnede han kortvarigt Sun-Airs rute fra Billund til Oslo, men i efteråret måtte han endnu engang holde sine fly på jorden.

»Vi har simpelthen valgt at lægge den del af forretningen i kunstigt koma. Det var en dramatisk beslutning, og det er umådelig trist og dybt frustrerende at måtte sige farvel til dygtige medarbejdere og se flyene stå uvirksomme. Men med vores kapital og økonomi var det uforsvarligt bare at flyve videre med tab. Det var det bedste at gøre for selskabet,« udtaler han til Finans.dk.

Niels Sundberg vurderer, at de mange nedskæringer kan holde firmaet i live i 60 måneder endnu. Han tror, at de tidligst kan få gang i deres rutefly til august, men han er ikke optimistisk omkring situationen.

Han påpeger overfor Finans.dk, at det først og fremmest kan tage lang tid, før alle er blevet vaccineret, og at coronakrisen derudover kan have ændret rejsemønstrene, hvor man fx i erhverslivet har vænnet sig til virtuelle møder.

Niels Sundberg tror dog på, at Sun-Air nok skal have en fremtid efter coronakrisen, og at de tvungne nedskæringer måske får dem styrket ud på den anden side.