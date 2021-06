-50,6 millioner kroner.

Sådan lyder årsresultatet for det nystartede flyselskab Great Dane Airlines for 2020.

Det er en fordobling af underskuddet fra 2019, der lød på 25,3 millioner kroner.

Det skriver Finans.dk.

De røde tal på bundlinjen skyldes coronakrisen, der har gjort det svært for selskabet at komme på vingerne.

Trods det skrantende og ifølge ledelsen utilfredsstillende resultat er de stadig optimistisk, hvad angår fremtiden.

Tilbage i marts fortalte Thomas Hugo Møller, administrerende direktør i Great Dane Airlines, til Finans, at han regnede med at flyene ville blive fyldte med chartergæster, lige så snart rejserestriktionerne blev løftet.

»Jeg tror på, at der kommer en ketchup-effekt, for vi har brug for at komme sydpå og slappe af,« sagde han.

Rejsebureauer oplever lige nu et boom i salg af charterrejser, der er så stort, at man har måttet ansætte ekstra personale og indsætte flere fly på populære ruter.