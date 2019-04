Dansk Flygtningehjælp er på jagt efter en ny generalsekretær. Deres nuværende stopper nemlig pr. dags dato.

De skriver i en pressemeddelelse, at Christian Friis Bach stopper på posten.

Man tilføjer, at man er på udkig efter en ny ledelsesprofil til at føre Dansk Flygtningehjælp gennem nødvendige forandringer.

»Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Christian for den store og engagerede indsats, han har ydet,« forklarer forkvinde for Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalg Agi Csonka.

»Jeg håber, at hans store viden og engagement kan komme i spil på anden vis, til gavn for verdens mest sårbare grupper,« siger hun.

Christian Friis Bach er tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre, hvor han også var minister for udviklingsbistand fra 2011 til 2013.

I 2013 trak han sig fra ministerposten i forbindelse med GGGI-sagen.

HR-direktør Mads Egeskov Sørensen er udpeget som fungerende daglig leder.