Den danske flykoncern Nordic Aviation Capital gik en usikker fremtid i møde, efter selskabet har kæmpet med en milliardgæld og har været under konkursbeskyttelse i USA.

I hvert fald lige indtil nu.

For nu har det mere end 30 år gamle selskab fået godkendt en redningsplan. Det oplyser Nordic Aviation Capital i en pressemeddelelse.

»Med rettens godkendelse af vores plan og en engageret ny investorgruppe er vi klar til at forlade chapter-11 ordningen inden udgangen af næste måned som en velkapitaliseret virksomhed med fleksibiliteten og ressourcerne til at bringe os i en position genetablering og vækst.«

Det siger Norman Liu, koncernchef for Nordic Aviation Capital, i meddelelsen.

Det har særligt været coronakrisen, der har gjort tiden – og tallene – udfordrende for det den danske flygigant.

Det fremgår blandt andet af virksomhedens seneste regnskab, som ifølge erhvervsmediet Finans viser, at selskabet måtte bide et underskud på godt 15,5 milliarder kroner i sig.

Men med godkendelsen af redningsplanen og som en del af rekonstruktionen vil flygiganten nu få fjernet knap 28 milliarder danske kroner af sin gæld, og modtage 3,5 milliarder kroner i ny kapital.

»På vegne af hele NAC-bestyrelsen vil jeg udtrykke vores taknemmelighed til alle vores interessenter for deres fortsatte forretning og støtte. Uden det ville vi ikke have været i stand til at bekræfte vores plan kun fire måneder efter, at vi oprindeligt indgav den,« fortæller Justin Bickle, som er næstformand for NAC i en pressemeddelelse.

Nordic Aviation Capitial blev stiftet af Martin Møller i 1990, som efterfølgende trak sig fra virksomheden i 2021.

Flygiganten råder i dag over 475 fly og har hovedkvarter i Irland.