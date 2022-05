Antallet af gourmet-flødeboller, der kører på produktionsbåndet, når nye højder for virksomheden Ærli' Flødeboller.

Alene i marts og april blev der nemlig produceret 160.000 flødeboller – og det er ligeså mange, som virksomheden producerede i hele 2021.

Det fortæller Michael Møller Larsen, der er stifter af virksomheden til B.T.

»Vi har vanvittigt travlt. Vi vækster rigtig meget lige pludselig,« slår han fast.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Han ønsker ikke at sætte tal på omsætningen, men fortæller, at virksomheden i dette regnskabsår har haft den bedste omsætning, siden de første flødeboller blev lanceret i 2016.

Men vejen dertil har ikke været den letteste. For først blev virksomheden ramt af corona.

»Det var ikke særlig sjovt. Jeg havde lige sagt fast arbejde op. Jeg har en familie med fire børn og springer ud som iværksætter. Danmark lukkede ned, og vi anede ikke, hvad vi skulle gøre. Vi stod og fes husleje af til ingenting,« fortæller han.

»Det var en mega frustrerende tid, hvor jeg er glad for vores investorer, der hjalp os igennem. For ellers havde vi lukket med det samme.«

Om Ærli' Flødeboller Ærli’ Flødeboller producerer gourmetflødeboller. De bliver produceret på egen fabrik i Haarby. Flødebollerne kan som de eneste gourmetflødeboller fryses og dermed transporteres over lange afstande.

Virksomheden satser på økologi og arbejder målrettet med en række af FN's Verdensmål. Blandt andet kommer fabrikkens energi fra vindkraft, al madspild bliver lavet om til varme, og brugen af plastic i emballagen er minimeret

Siden er det dog kun gået fremad for virksomheden, hvor der har været en del at se til med kun fire ansatte. Derfor er det også en kæmpe udfordring for virksomheden, at krigen i Ukraine nu har gjort sit indtog.

»Det er en fuldstændig vanvittig tid at være iværksætter i,« fortæller han og fortsætter:

»Lige nu oplever vi gigantiske prisstigninger, og vi prøver at gøre alt for, at prisen ikke stiger ud til forbrugerne.«

Han forklarer, at den største krise lige nu handler om Finland, hvor der er strejke i fem måneder hos dem, der producerer pap.

»Det betyder, at priserne på pap er steget voldsomt. Vi har lige fået prisstigning på vores emballage, som er steget med 50 procent.«

Lige nu er de derfor løbet tør for den emballage, som de bruger til deres lager.

»Det har vi manglet i tre uger nu. Så lige nu stiller vi flødeboller på alle ledige flader i vores produktion, når vi producerer.«

Samtidig fortæller han, at de også kan forvente en stigning på chokolade i den nærmeste fremtid, ligesom han i øjeblikket stadig afventer den glukosesirup, han har bestilt for to måneder siden.

»Vi aner ikke, hvornår vi får det. Tiden må vise, om vi når at få det, inden vi løber tør.«

»Det er en udfordrende tid, hvor man må lære, mens man kører,« fortæller han.