Hvis ikke der skal være overkapacitet i fiskeriet, skal den danske flåde skæres med tyve procent, lyder det.

Som følge af handelsaftalen mellem EU og Storbritannien har danske fiskere i et halvt års tid haft færre kvoter at fiske for.

For at sikre at der er nok fisk at fange for de enkelte fiskefartøjer, kan det blive nødvendigt at skille sig af med en betydelig del af den samlede fiskeflåde.

Det er et af hovedbudskaberne fra Danmarks Fiskeriforening i et nyt udspil, der kommer med forslag til dansk fiskeris fremtid.

Helt konkret vurderer fiskeriforeningen, at det kan blive nødvendigt at skille sig af med cirka hvert femte fartøj. Det vil sige tyve procent af den samlede flåde.

Fiskefartøjer er dog bare ikke sådan lige at skille sig af med. De skal ophugges, og det er en bekostelig affære.

Står det til Danmarks Fiskeriforening, så bør den danske stat spytte i puljen til ophugningen af de mange fiskefartøjer.

Ifølge fiskeriforeningen vil det koste staten 225 millioner kroner for en ordning, som den der bliver foreslået af fiskerne.

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, mener kun, at det er fair, at staten bidrager til ophugningen.

- Fiskerne har betalt for den handelsaftale, EU har lavet med Storbritannien.

- Fiskeriet var det sidste problem, inden aftalen kunne indgås. Fiskerne kom så til at betale med de kvoter, de har købt og betalt for.

- Det er ikke fair, at fiskerne selv skal betale for at bidrage til, at der bliver indgået en handelsaftale mellem EU og Storbritannien, siger Svend-Erik Andersen.

Over en længere årrække er det samlede antal fartøjer faldet herhjemme. Ved udgangen af 2018 var der 2137 fartøjer. Det var lidt under det halve i år 2000.

Antallet af fartøjer dækker over alle typer af fartøjer.

Trods det faldende antal fartøjer har antallet af erhvervsfiskere ligget nogenlunde stabilt de seneste år.

Flere fiskere kan dog ende med at trække sig fra branchen, hvis de vælger at lade deres fartøj blive ophugget på grund af risikoen for overkapacitet.

- De fleste danske fartøjer er jo ejet af skipperen selv.

- Det, der så typisk vil ske, er, at dem, der vælger at trække sig tilbage, får nogle midler til at ophugge deres fartøj og tage det ud af fiskeriet, siger Svend-Erik Andersen.

Som kompensation for de tabte fiskekvoter i forbindelse med handelsaftalen mellem EU og Storbritannien, har dansk fiskeri stået til at modtage cirka en milliard kroner i kompensation.

De penge er dog endnu ikke nået til fiskerne, da udbetalingen hænger fast i EU-systemet, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

