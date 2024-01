De slog igennem på at sælge ventilationsløsninger.

I dag er virksomheden Airmaster førende i Norden, Tyskland og Holland, og nu bliver den danske virksomhed solgt for et svimlende beløb.

Det skriver Nordjyske.

Henrik Stæhr og Kim Jensen, der står bag virksomheden, kan se frem til en fortjeneste på op til 1 milliard kroner.

Den mere end 30 år gamle virksomhed er nemlig blevet solgt til konkurrenten i Sverige Lindab AB.

»Der var stor interesse for at købe os,« siger Kim Jensen til mediet.

Det er da også en virksomhed, der er vokset med årene. Blot fra 2020 til 2022 voksede Airmasters overskud fra 19 millioner kroner til 49 millioner kroner.

Salgsprisen for virksomheden var 650 millioner kroner, men hertil kommer der også mulighed for 400 millioner kroner i bonus til de to mænd.

Det kræver dog, at Henrik Stæhr og Kim Jensen sørger for, at virksomheden opnår indtjeningsmålene for 2024 og 2025, skriver Nordjyske.