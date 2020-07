Nogle gange kan diskussioner fra kontoret ikke tåle dagens lys. Slet ikke, hvis man er afsender af dansk ironi, og ens publikum er internationalt.

Det måtte direktør for løbetøjsfirmaet Saysky indse, efter virksomheden havde lagt en liste over 'dos and dont's' for en ægte løber. For hvis man løber på stedet, mens man venter på grønt lys, bærer en bluse om maven eller bruger trekvartbukser som mand, så er man højst jogger – ikke løber, skriver firmaet.

'Først og fremmest må vi sande, at vi ikke længere er et lille undergrundsbrand fra Østerbro, men at vi i den grad er blevet internationale, og at folk i mange lande verden over har en holdning til Saysky,' lyder det fra direktør Lars C. Pedersen i et skriftligt svar til B.T., hvor han fortsætter:

'Det er selvfølgelig fedt, men det forpligter også. Så i fremtiden skal vi være mere skarpe, mere eftertænksomme og især passe på med at bruge vores danske ironi og tilgang til humor. Vi kom til at gå over stregen her, og det vil jeg gerne undskylde, for det var ikke vores mening at støde nogen.'

Lars Pedersen, direktør for Saysky.

Virksomheden har også skrevet en officiel undskyldning, der er lagt på Instagram. Det er dog langtfra alle, der mener, at skaden er udbedret.

'I var helt forkert på den. I indrømmede i jeres opslag, at det blev diskuteret på jeres kontor. Det viser, hvor giftigt jeres arbejdsmiljø må være. 'Del storhed (som et slogan fra firmaet lyder, red.)', men kun så længe, som vi er inden for jeres regler for, hvordan man er en jogger,' skriver en vred følger, som fortsætter:

'Hvis Saysky var så meget imod det, der stod i det forrige opslag, så ville I ikke have lagt det op. I undskylder kun på grund af den negative omtale, som det her har forårsaget, og lige nu er I i gang med at slukke ildebrande.'

Direktør Lars C. Pedersen fortæller, at man troede, folk ville kunne se det sjove i rådene, men at det meget hurtigt gik op for dem, at der var mange, som ikke så det sådan.

Listen over ting, man skal holde sig fra Firmaet forsøgte at være morsomme, da de delte listen med ting, man skal holde sig fra som løber. Det var dog ikke alle, der var enige. På listen var følgende råd: 1. At jogge på stedet, når man når et lyskryds. 2. At bære en jakke rundt om livet under løbeturen. 3. At bære bælte til at holde drikkevarer og madvarer. 4. At bruge store hovedtelefoner på en løbetur. 5. Støttestrømper, når man løber. 6. Bruge magneter i stedet for sikkerhedsnåle til at sætte et løbenummer fast med. 7. At skrive sms'er, mens man løber. 8. Bånd om armen til ens telefon, så man kan høre musik. 9. Trekvartlange løbebukser til mænd 10. Handsker, når man løber i T-shirt 11. At løbe med T-shirten inde i bukserne 12. Bære tøj, der sidder helt tæt fra top til tå (råd rettet mod mænd). 13. At bære 'trisuit' (tøj speciallavet til triatlon) på din løbetur. 14. At bære forskellige prints sammen. 15. At bære for meget makeup på din løbetur. 16. At løbe med vægte. 17. At løbe i tåsko.

Han siger, at de snakkede om 'dos and don'ts i blandt andet cykelverdenen og fandt på at lave listen, som man kan se i faktaboksen herover. En liste, der kun var ment som en spøg.

'Men da opslaget kom på vores sociale medier, kunne vi hurtigt se, at det skulle være blevet ved snakken. For folk blev stødt og vrede over det, og det var virkelig ikke meningen. Så derfor slettede vi opslagene og skrev undskyld,' fortæller han i sin mail.

Kritikken kommer især fra udenlandske følgere fra England og USA, og direktøren fortæller, at han godt kan følge deres argumenter. Nogle af dem, som retter kritik, er også løbere, som bruger sporten til at overvinde depression og svær overvægt. Noget, der gør indtryk.

'Det forstår jeg faktisk godt (at de er forargede over, red.), og det vil jeg gerne sige undskyld for. Jeg har stor respekt for alle, der løber, og alle skal kunne løbe i Saysky. Det var ikke vores mening at virke ekskluderende eller at pege fingre ad nogen, skriver han, inden han uddyber:

'Saysky hylder individet i fællesskabet og retten til at være sig selv som løber. Det gjorde dette indlæg ikke, og derfor forstår jeg godt, at folk bliver forargede – Saysky er nemlig bedre end det.

Blandt de sure beskeder er dog også flere, som påpeger, at joken blev misforstået, og at det er et udtryk for dansk humor, som nemt kan virke uforståelig i andre lande. Flere siger, de grinte, og de godtager undskyldningen.