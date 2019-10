Det danske modemærke Rich-Ycled er gået i krig mod det kendte, franske luksusmærke Louis Vuitton.

Designer Robert de Majo, der driver det danske firma, har således sagsøgt modegiganten i forbindelse med en længerevarende strid.

Ifølge Finans drejer det sig om, hvorvidt Rich-Ycled må omforme Louis Vuitton-produkter til sko for at sælge dem videre. Det mener Robert de Majo godt, at han må, mens Louis Vuitton ikke er begejstret for designerens fremgangsmåde.

Derfor har Rich-Ycled sagsøgt modegiganten for at få rettens ord på, at Robert de Majo må designe sine sko ud af - blandt andet - Louis Vuitton-produkter.

Efter Rich-Ycled har sagsøgt Louis Vuitton, har den franske modegigant svaret tilbage ved at kræve et erstatningsbeløb på 66.000 euro, hvilket svarer til knap 500.000 danske kroner.

Det fremgår af et påstandsdokument, som Finans har fået indsigt i.

'Det er Rich-Ycleds opfattelse, at Rich-Ycled er berettiget til at producere sko for forbrugere, der indleverer egne indkøbte luksusvarer – fx fra Louis Vuitton – og anmoder Rich-Ycled om at producere et par sko fra det brugte tøj,' står der i påstandsdokumentet fra Rich-Ycled ifølge mediet.

Udover rettten til at omforme sko ønsker Rich-Ycled også retten til at markedsføre og udstille produkterne.

Det danske firma mener, at de har loven på deres side, så længe at det gøres tydeligt, at de omformede sko er et Rych-Ycled-produkt - ikke et Louis Vuitton-produkt.

Striden begyndte tilbage i 2018, da en repræsentant fra Louis Vuitton bad Roberto de Majo om at fjerne nogle sko med Louis Vuitton-materialer i hans udstillingsbutik i Tivoli.

Sagen havde sin første hovedbehandling i Sø- og Handelsretten tirsdag.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra Louis Vuittons danske advokat, Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Law Firm. Men han er ikke vendt tilbage på mediets henvendelser.