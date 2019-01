I november gik det danske telemarketingselskab Jyske Salgshus konkurs, og nu viser en gennemgang af konkursboet, at selskabet havde en milliongæld.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Avisen har fået aktindsigt i konkursboet, der viser, at der foreløbigt er gjort krav mod konkursboet for 6,5 millioner. Størstedelen af den gæld er krav fra Skat - blandt andet har selskabet en regning på 3,3 millioner kroner fra manglende moms.

Ifølge kuratoren Jan Bruun Jørgensen viser en gennemgang af virksomheden, at den blev drevet 'groft uforsvarligt'.

»Efter vores vurdering betalte selskabet 1,5 millioner kroner i juni, selv om det vidste, at det her ville ende galt,« siger han til Jydske Vestkysten.

Allerede i juni var selskabet første gang ved at gå konkurs. Men dengang fandt man altså 1,5 millioner kroner, der gjorde, at det ikke var nødvendigt at dreje nøglerne om alligevel.

Knap et halvt år senere måtte virksomheden så alligevel lukke ned, da den for 2017 havde et underskud på 5,5 millioner kroner, mens egenkapitalen var i knæ med minus 5,4 millioner kroner.

Jyske Salgshus solgte telemarketingydelser til flere forskellige virksomheder, blandt andre teleselskabet Telmore.