Socialdemokratiets tidligere formand Helle Thorning-Schmidt er blevet hentet til det danske firma Carsoe.

Hun bliver en del af industrivirksomhedens bestyrelse - og det giver Carsoe helt nye muligheder ifølge firmaets direktør.

»Hun kommer til at åbne døre for os og give helt andre vinkler på virksomheden, end traditionelle forretningsfolk bidrager med. Vi er i gang med at internationalisere virksomheden og lave opkøb. Der bliver hendes globale perspektiv vigtig, og i udlandet betyder det også meget at have en type som hende med,« siger Carsoes administrerende direktør Mikkel Klitgaard Jacobsen til Finans.

Efter sin tid som Socialdemokratiets formand og statsminister var Helle Thorning-Schmidt en overgang direktør i den internationale børne- og nødhjælpsorganisationen Red Barnet.

Men hun stoppede tidligere på året for at kaste sig over bestyrelsesarbejde.

Carsoe er den anden virksomhed, der har fået Helle Thorning-Schmidt i bestyrelsen. Den første var endnu mere kendt.

Det drejer sig således om vindmøllegiganten Vestas.

Industrivirksomheden Carsoe har hovedsæde i Aalborg og blev i oktober 2018 solgt til kapitalfonden Solix Group.