Imens regeringen møder stor kritik og står fast på at droppe store bededag som helligdag, går en solcellevirksomhed nemlig i stik modsatte retning.

I Green Energy/mipv.pro vil direktøren nemlig give alle sine medarbejdere fri på store bededag.

Og så vil han indføre en ekstra fridag for medarbejderne.

Det fortæller han i et interview i Politiken.

»Vi er meget bevidst om at få skabt balance mellem arbejde og fritid. Man kan også sige, at jeg er Jordens mest spekulative dumme svin, for når medarbejderne kommer tilbage efter ferie, så giver de den dobbelt så stor en skalle og er meget mere produktive,« siger direktør Karl Andreassen.

Den spritnye fridag har han navngivet 'store energidag', og Karl Andreassen håber på, at hans ansatte vil bruge fridagen til at »reflektere over deres energiforbrug«, som han siger til avisen.

Det gælder både virksomhedens 35 ansatte i Vejle og andre ansatte uden for Danmarks grænser. Her er virksomheden til stede i 41 lande, hvor de sælger solceller til transportindustrien.

Og så kommenterer han også lige regeringens tre milliarder-besparelseshåb på store bededag, hvor han mener, at Danmark burde spare på energien i stedet, da der er et meget større beløb at hente der, frem for de »skide tre milliarder«, som han kalder det, der skal hentes med store bededag.