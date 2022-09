Lyt til artiklen

For nylig præsenterede man et millionoverskud – men nu er man nødsaget til at afskedige medarbejdere.

Vi taler om højttalerfirmaet Dynaudio, beliggende i Skanderborg, som har fyret 66 medarbejdere. Det skriver Finans.

»Den økonomiske situation har påvirket forbrugernes købstillid, og vores ordrer er lavere end forventet. Det har ført til fyringer,« lyder det fra den administrerende direktør, Stephen Guo, i et skriftligt svar til Finans.

Det betyder også, at man har skåret i produktionen, hvorfor det også er medarbejdere fra denne pulje – samt fra lageret – som er blevet afskediget.

Dynaudio præsenterede for nylig sit første overskud i flere år.

Ifølge firmaets regnskab lød det seneste overskud på 14,2 millioner kroner – men i 2019 lød underskuddet på 209 millioner kroner, hvilket fremgår af CVR-registret.

Seneste regnskab blev præsenteret 30. juni 2022.

I fremtiden håber Dynaudio, der også har afdelinger i USA, Tyskland og Kina, at vækste inden for bilindustrien.

Men på grund af den økonomiske situation og stigende energipriser tør firmaets administrerende direktør ikke spå om fremtiden.