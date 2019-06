Den sønderjyske virksomhed Danfoss trak et flot overskud hjem sidste år, der er så stort, at der skal en kæmpefest til for at fejre succesen og de ansatte.

En del af de store summer af penge skal nu bruges på en fest for de ansatte med kendte navne, der hidtil har været holdt hemmelige. En fest, der må siges at være en af Danmarks største personalefester.

Dizzy Mizz Lizzy, kopibandet Queen Machine, Halberg & Friends skal stå for musikken, mens standup komikeren Christian Fuhlendorff skal sørge for at trække grinene frem til festen, der afholdes 23. august, skriver JydskeVestkysten.

Og det er ikke uden grund, virksomheden kan svinge det store dankort og betale for det store gilde. Omsætningen nåede sidste år op på 45,5 millarder kroner, ligesom overskuddet voksede til næsten 3,5 millarder, skriver avisen.

Queen Machine er et dansk kopiband af bandet Queen, og bandet skal fyre op for en fest for alle Danfoss' ansatte. Her ses sanger Bjarke Baisner Laursen. Foto: David Leth Williams Vis mere Queen Machine er et dansk kopiband af bandet Queen, og bandet skal fyre op for en fest for alle Danfoss' ansatte. Her ses sanger Bjarke Baisner Laursen. Foto: David Leth Williams

Danfoss er verdens nummer et eller to på en række markeder med deres specifikke produkter. Virksomheden har specialiseret sig i en række produkter, der holder varme eller køler bygninger, eller sparer på energien i fabrikker.

Noget, virksomheden og dens ansatte altså gør så godt, at det er tid til fest. Og det er ikke første gang, Danfoss holder fest for sine danske ansatte. Det har virksomheden, med hovedsæde på Als i Sønderjylland, gjort siden 2011.

Gennem årene har virksomheden trukket store navne ned til det sønderjyske - eksempelvis TV-2, Nik & Jay, Thomas Helmig og Nephew har tidligere stået for musikken.

Til sammenligning var godt 4.200 Danfoss-ansatte samlet til gratis fest og underholdning på Ringriderpladsen i Sønderborg. Ikke mindre end 7.000 liter øl, 800 meter pølse, 350 kilo drømmekage og et ton kartofler, blev det til til festen dengang.