Vil du leje din næste kjole, jakke eller bluse frem for at købe den? Den mulighed tilbyder det danske designfirma Ganni nu til tøjglade forbrugere.

Firmaet ligefrem renser tøjet for dig, når du har haft det på til den lejlighed, du skulle bruge tøjet.

På den måde kan en anden tøjglad kvinde eller mand få glæde af tøjet i bæredygtighedens tegn.

Modeekspert Chris Pedersen siger til DR, en sådan ordning ‘giver rigtig god mening’. Folk har nemlig lyst til at få nyt tøj på, men de har samtidig ikke lyst til at eje mere.

Ganni, Copenhagen Fashion Week i 2017. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Ganni, Copenhagen Fashion Week i 2017. Foto: Sofie Mathiassen

Målet med udlejningstjenesten er at mindske firmaets CO2-udledning.

Ganni er ikke alene med ønsket om en grønnere forretningsmodel.

Tøjmærket 'By Malene Birger' giver også forbrugerne mulighed for at leje tøj fra deres kollektioner, og siden 2014 har børnemærket Vigga haft en genbrugstøj-abonnementsordning, hvor forældre får tilsendt større tøj, når den lille er vokset fra det gamle.

Hvad er Ganni? Ganni laver dametøj og tasker og er en af Danmarks største modesucceser.

Gannis tøj sælges i 400 butikker verden over.

I 2017 blev over halvdelen af Gannis aktier solgt til den amerikanske kapitalfond L Catterton, der også har penge i Lagkagehuset.

Ganni ejes dog stadig delvist af parret Nicolaj og Ditte Reffstrup, der også er henholdsvis administrerende direktør og kreativ direktør. Kilder: Ganni og Finans.dk.

Den slags udlejninger har ellers primært været forbeholdt de rige og kendte på de røde løbere.