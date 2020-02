Fastfoodkæden Sunset Boulevard har haft et rekordår med et resultat på 10,2 mio. kr. før skat.

Det er mere end en tidobling i forhold til året før.

Resultatet kommer på baggrund af et år, hvor Sunset Boulevard har haft stor fokus på bæredygtighed og har åbnet nye restauranter.

Bare få år tilbage havde virksomheden ellers et dundrende millionunderskud og måtte skære i aktiviteterne, skriver Finans.dk.

»Vi er enormt stolte over resultatet, som er vores bedste nogensinde. Det viser, at vores gæster har taget de ting til sig, som vi har arbejdet med. Samtidig viser både resultatet og vores stigning i omsætning, at flere og flere danskerne vælger os til, hvilket vi tager som et tegn på, at vi er på rette vej,« siger Jens Broch, direktør hos fastfoodkæden, i en pressemeddelelse.

Virkomheden har blandt andet udfaset plastikemballage som låg og sugerør i restauranterne.

Ambitionen for 2020 er at fortsætte i samme spor.

Den første Sunset Boulevard åbnede i 1996, og i dag er selskabet landets største danskejede fastfoodkæde med 45 restauranter fordelt over hele Danmark samt en enkelt på Færøerne.