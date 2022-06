Lyt til artiklen

I starten drømte tre danske brødre om at lave verdens bedste cykelhandsker.

22 år senere leverer familievirksomheden GribGrab sit bedste regnskab nogensinde – men ambitionerne stopper slet ikke der.

Ifølge Finans landede GribGrab, som producerer og sælger cykeludstyr, et overskud på 14,5 millioner kroner i 2021, mens omsætningen nåede op på 98 millioner kroner.

I det hele taget har de tre brødre Kristian, Martin og Bjørn Krøyer været på noget af en rejse, siden GribGrab så dagens lys i 2000.

Kristian Krøyers egen passion for cykling affødte idéen til virksomheden, og kort efter kom brødrene med ombord.

Succesen det seneste år har fået Krøyer-brødrene til at drømme endnu større.

»Næste skridt er at udvide til Nordamerika her i 2022, og ambitionen er, at vi om cirka fem år har mere end fordoblet vores nuværende omsætning,« siger administrerende direktør Martin Krøyer til Finans.

I dag producerer GribGrab ikke kun cykelhandsker, men også andet cykeltilbehør så som skoovertræk, strømper og arm- og knævarmere.

Under coronakrisen oplevede GribGrab en eksplosiv vækst.