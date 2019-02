Selvom underskuddet lyder på gigantiske 645,6 millioner kroner, er der ikke tale om et rekordunderskud for den tidligere bilimportør Allan F. Andersen og hans familie.

For familien er vant til at tjene og tabe enorme summer på aktiespekulation, og det er ikke anderledes for det seneste regnskabsår, selvom resultatet for 2017/2018 bestemt hører til i den kedelige ende.

Af regnskabet, der netop er offentliggjort, fremgår det, at pengene er fosset ud af familiens hænder i perioden.

Der er tale om en nedgang på næsten 900 millioner kroner i forhold til året før, hvor overskuddet lød på 232 millioner kroner.



Henter kort...

Finans har forsøgt at få en kommentar fra familien, men investeringsselskabets direktør, Carsten F. Andersen, henviser blot til regnskabet.

Her lyder forklaringen på nedgangen, at det 'kan henføres til tab på aktier'. Videre fremgår det, at familiens værdipapirer er gået fra at være 1,5 milliarder kroner værd til nu 'blot' 982 millioner kroner.

Allan F. Andersen og hans familie har tjent de mange penge ved at stå for den danske import af Mazda- og Suzuki-biler. Det skete gennem firmaet Andersen Motors, som Allan F. Andersen siden solgte fra. Han driver dog fortsat Carsten Andersen Automobiler på Gammel Køge Landevej.

Selskabet forventer et positivt resultat for det kommende regnskab.