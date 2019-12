Hvis Vangsted-familien fra Nørre Aaby på Fyn ikke får en klokke til at ringe, er det helt forståeligt.

Familien har nemlig ikke forsøgt på at tiltrække sig den store medieopmærksomhed til trods for, at deres virksomhed Lip, der producerer og sælger fliseklæb og fugemasse, har en årlig omsætning på lidt over 200 millioner kroner.

Nu har familien dog fået medieomtale, da de har valgt at sælge virksomheden, der har været drevet af Vangsted-familien i 52 år.

Det skriver Finans.dk

Her ses hovedkvarteret for Lip A/S på Industrivej i Nørre Åby, Foto: PR-foto

Køberen af Lip er den globale industrikoncern Bostik. Finans.dk meddeler, at prisen for Lip ikke er offentliggjort, men at 'der er med al sikkerhed ikke tale om småpenge, for Lip har gennem flere årtier været en særdeles indbringende forretning'.

Brian Vangsted, der ejer Lip sammen med sine to søstre, har udtalt sig til Finans.dk om salget af familiens livsværk.

»For mange år siden besluttede vi faktisk, at vi nok ville være den sidste generation, der ejede Lip. Derfor var det kun et spørgsmål om tid, og vi har arbejdet på et salg i en længere periode,« siger Brian Vangsted.

Sidste år udtalte selvsamme Brian Vangsted dog, at familien ønskede at eje og drive virksomheden mange år endnu. Det til trods skifter virksomheden med 50 ansatte nu hænder, og handlen ventes afsluttet i begyndelsen af det nye år.