Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske familie med efternavnene Birkerod Madsen har god grund til at juble for tiden.

I familiens holdingselskab, HSN Holding, har man nemlig præsenteret et overskud på 46,3 millioner kroner.

Det fremgår af selskabets seneste regnskab ifølge CVR-registret.

Birkerod Madsen-familien, der drives af ægteparret Hanne og Jens Jørgen, er særligt kendt for at eje Hedensted Gruppen, der var leverandør af udstyr inden for minkbranchen.

Og over for Finans siger Jens Jørgen Madsen, at en skønnet erstatning for minkfarmene er en del af overskuddet:

»Vi har heldigvis andre aktiviteter i vores holdingselskab end mink. Vi har haft en heldig hånd med vores værdipapirer, og så har vi fået en skønnet erstatning for minkfarmene, som indgår i resultatet,« siger Jens Jørgen Madsen.

Sidste år var familiens overskud på 26 millioner kroner.

Jens Jørgen Birkerod Madsen oplyser desuden til Finans, at minkbranchen er et overstået kapitel for dem. Aktierne fremover bliver en kombination af ejendomsinvesteringer, værdipapirer og landbrug.

Landbrug var da også en af årsagerne til, at ægteparret købte øen Egholm ud for Skælskør i Storebælt for fem år siden.

Øen kostede 21 millioner kroner.

»Vi ser øen som en langsigtet investering, hvor vi får mulighed for at udleje øens hovedbygning til særlige formål. Derudover er det et pænt stykke jord, som vi vil drive. Begge ting vil ske med respekt for den eksisterende natur på øen. Vi holder meget af at nyde naturen, og den er netop enestående på Egholm,« sagde Jens Jørgen Madsen i 2017.