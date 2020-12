Et overskud på 494 millioner kroner. På bare tre år.

Det er, hvad den relativt ukendte danske virksomhed Power Stow har formået at tjene på deres transportbånd, der kan flytte bagage ind og ud af fly.

Ifølge Børsen har det seneste regnskabsår 2019-20 givet et overskud på 119 millioner, og dermed når det familieejede selskab op på den halve milliard kroner, fordi efterspørgslen har været stor fra lufthavne over hele verden.

Power Stow har kontorer i den lille midtsjællandske by Gadstrup, der ligger uden for Roskilde – og tæt på Roskilde Lufthavn. Kontorer i Atlanta, Shanghai og Hongkong vidner dog om den internationale appel.

Det mobile Power Stow-transport hjælper med bagagen. Vis mere Det mobile Power Stow-transport hjælper med bagagen.

Det er Martin Vestergaard, der sammen med sine børn driver virksomheden. Og han har tidligere fortalt, at han ikke er meget for at tale om succesen.

»Vi er ikke så meget for at eksponere os,« lød det allerede for et år siden til Børsen.

Covid-19 har dog ramt især luftfartsbranchen hårdt i år, og i forbindelse med det nyeste regnskab lyder det, at man forventer et helt andet økonomisk billede til det kommende regnskab.

»Som følge af den nuværende covid-19-krise har en stor del af koncernens kunder valgt at udskyde planlagte investeringer. Der forventes som konsekvens heraf en væsentlig nedgang i koncernens samlede aktivitetsniveau og resultat i indeværende regnskabsår,« står der ifølge Børsen i Power Stows regnskab.