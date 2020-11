Det har stor betydning for dansk erhverv, hvem der bliver USA's præsident, siger to erhvervsorganisationer.

Det er ikke ligegyldigt, om den kommende præsident bliver Donald Trump eller Joe Biden for de mange danske virksomheder, der hvert år eksporterer for milliarder af kroner til USA.

Det er særligt de to kandidaters forskellige visioner om en grøn omstilling i USA, der kan få stor betydning for dansk erhvervsliv.

Det fortæller Danmarks to største erhvervsorganisationer, Dansk Erhverv og Dansk Industri.

- Der er helt klart en forskel på den grønne omstilling og ikke mindst vind, hvor vi har en stor styrkeposition i Danmark, siger Michael Bremerskov Jensen, fagchef for international handel i Dansk Erhverv.

- Her ligger Biden et helt andet sted end Trump. Det betyder noget, når den føderale regering sætter muskler bag en grøn dagsorden, som ikke har været tilfældet under Trump.

Samme udlægning har Dansk Industri, der placerer Donald Trump bagest i bussen, når det kommer til den grønne omstilling.

- Biden har for eksempel sagt, at han vil sikre, at der kommer 60.000 nye vindmøller inden 2035, siger Thomas Bustrup, international direktør i Dansk Industri.

- Det er ret snart i den industri, og med de fyrtårne, vi har i Danmark, er det en kæmpe mulighed for dansk erhvervsliv.

Dansk Industri plejer ikke at gå ud og pege på en favorit ved et valg.

- Men jeg har ikke noget imod at stikke hovedet frem og sige, at jeg personligt mener og tror, at Biden vil være en bedre eksponent for de ting, der vil gavne dansk erhvervsliv bedst i USA, siger Thomas Bustrup.

Hos Dansk Erhverv tror Michael Bremerskov Jensen, at de mange danske virksomheder inden for vedvarende energi håber på en Biden-sejr.

Men han peger også på en anden del af valget som vigtigt for dansk erhvervsliv.

- For den store gruppe af virksomheder, der har afsætning i USA, vil det betyde mest, at det samme parti har flertal i Kongressen og sidder i Det Hvide Hus, så der kommer mere handlekraft.

USA overhalede Tyskland i 2019 som det største eksportmarked for Danmark, hvor der blev eksporteret varer og tjenester for 157,6 milliarder kroner.

/ritzau/