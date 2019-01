Det er ikke godt for danske virksomheder, når den kinesiske økonomi sænker farten, lyder det fra DI og Nordea.

Det er usædvanligt, at den kinesiske økonomi oplever så stort et pres, som man ser i øjeblikket.

Det mener Dansk Industri (DI), der følger den økonomiske udvikling i landet tæt.

- Væksten i Kina er fortsat imponerende høj, og Kina står for næsten en tredjedel af den samlede vækst i verdensøkonomien. Den høje vækst er dog under pres, og under overfladen lurer en række udfordringer, siger Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk Industri, i en pressemeddelelse.

De kinesiske myndigheder har mandag fremlagt økonomiske nøgletal for 2018, og opgørelsen viser, at den økonomiske vækst i landet endte på 6,6 procent.

Det er den laveste årlige vækst i Kina siden 1990. I årets sidste kvartal var væksten helt nede på 6,4 procent - det svageste kvartal siden den globale finanskrise, der ramte for ti år siden.

Ifølge DI er det uden tvivl handelskrisen med USA, der rammer den kinesiske eksport, og som har en række negative følgevirkninger.

Siden begyndelsen af december har toldsatserne været fastfrosset, mens forhandlinger pågår, men til marts kan USA igen hæve toldsatserne på kinesiske varer, hvis landene ikke har forhandlet sig frem til en løsning.

Men det er ikke kun handelskrisen, der trækker spor, forklarer Allan Sørensen.

- Erhvervstilliden blandt de kinesiske fremstillingsvirksomheder er faldet over det seneste år, hvilket varsler lavere vækst. Hertil kommer en stor gældsbyrde, som også skaber bekymringer, lyder det fra chefanalytikeren.

Også hos den nordiske storbank Nordea er der bekymring at spore.

- Vi forventer fortsat usikkerhed som følge af handelskrisen, og det vil blive ved med at trække væksten ned i år, skriver bankens Kina-analytiker Amy Yuan Zhuang i en kommentar.

Både DI og Nordea ser dog positivt på, at kinesiske myndigheder vil igangsætte økonomiske reformer, der skal stimulere væksten i 2019.

Det er blandt andet en skattereform, nye regler for bankers udlån samt nye investeringer i infrastruktur.

- Vi tror, at finansiel stimuli vil forhindre en kaotisk fartsænkning i Kina. En blød landing er det mest sandsynlige scenarie, siger Amy Yuan Zhuang.

Kinas økonomi ventes at vokse med lidt over seks procent i 2019.

Kina er Danmarks sjettestørste eksportmarked, og kineserne køber danske varer og tjenester for mere end 60 milliarder kroner om året.

/ritzau/