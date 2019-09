Flyttefirmaet Santa Fe har længe været i økonomisk uvejr. Nu kan selskabet være på vej mod en nedlukning.

Den økonomisk pressede flyttekoncern Santa Fe, tidligere kendt som ØK, har solgt et datterselskab, der rummer hele koncernens flytteaktiviteter.

Det kan ikke tolkes som meget andet, end at koncernen er på vej til at lukke ned, vurderer Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

- Man kan ikke læse det anderledes.

- Det, de egentlig siger, er, at de sælger det, de har, og at de er blevet frigjort fra den gæld, der er.

- Så man kan ikke konkludere ret meget andet, end at investorerne bliver fri for flere pinsler og flere lidelser, siger Per Hansen.

I en meddelelse til den danske fondsbørs oplyser Santa Fe, at koncernen har solgt datterselskabet Santa Fe Group Limited.

Køber er selskabet Santa Fe Interessenter, der er kontrolleret af Lazarus Equity Partners med støtte fra Proventus Capital Partners.

Salget inkluderer den samlede gæld, som netop Proventus Capital Partners har til gode hos Santa Fe. Det afslutter derved også selskabets økonomiske udfordringer, lyder det fra Santa Fe.

- Vi har undersøgt alle muligheder for refinansiering. Vi har konstateret, at det ganske enkelt ikke har været muligt til vilkår, hvor det samtidig ville være muligt at drive virksomheden videre under acceptable forhold.

- Derfor er vi godt tilfredse med den aftale, vi har indgået med Lazarus Equity Partners, siger Henning Kruse Petersen, der er bestyrelsesformand i Santa Fe, i fondsbørsmeddelelsen.

Santa Fe bygger på det, der tidligere hed ØK, der blev stiftet i 1897 som et handelsselskab inden for skibsfart og industri.

Koncernen var størst i 1970'erne, hvor over 40.000 fik deres lønsedler fra en eller anden del af koncernen.

Herefter fulgte en nedtur for koncernen gennem flere år. I de år blev forskellige områder solgt fra et efter et.

I dag har Santa Fe omkring 1900 ansatte. Sidste år havde selskabet et underskud på godt og vel 520 millioner kroner.

På den danske fondsbørs har 2019 været et decideret stormvejr for Santa Fe-aktien. Siden årsskiftet er aktien således faldet med mere end 80 procent.

Det store kursfald har bragt selskabets markedsværdi ned til i omegnen af 26 millioner kroner.

/ritzau/