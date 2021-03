I en netop offentliggjort aftale om yderligere genåbning af Danmark er der ikke meget at se frem imod for landets små og store erhverv.

Reglerne for butikker mellem 5000 og 10.000 kvadratmeter lempes. Men det er sådan set også det. Og det ærgrer Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

- Det er blandet. Det er positivt, at der kan komme flere ind i de store butikker, og også at flere unge nu kan komme tilbage på deres uddannelsessted.

- Men jeg er ærgerlig og skuffet over, at man ikke er kommet med en egentlig genåbningsplan. Fordi med de smittetal, der er, og med den udvikling, vi har, så burde liberale erhverv også kunne åbne uden problemer. Og det samme også med butikker i storcentre, siger han.

Det er S-regeringen, der med dens støttepartier, SF, Enhedslisten og De Radikale, er blevet enige om de næste skridt for en gradvis genåbning af Danmark.

Konkret giver aftalen butikker, der er mere end 5000 kvadratmeter, mulighed for at have op til 250 kunder. Tidsbestilling fjernes som et krav for butikker under 10.000 kvadratmeter.

For butikker over 10.000 kvadratmeter kan man kan undgå at kræve af kunderne, at de skal bestille tid, hvis det er muligt at etablere en anden model. Den vil blive drøftet regeringen og branchen imellem, oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

I en skriftlig kommentar glæder erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) sig over lempelsen af pladskrav i de store butikker.

- Det er virkelig gode nyheder, at de helt meningsløse restriktioner for de store butikker over 5000 kvadratmeter nu har udsigt til at blive lempet.

- Det er det eneste rigtige, og det har vi efterlyst fra DI's side, lige siden de blev annonceret i slutningen af februar. Godt at der blev lyttet til kritikken, så disse butikker også kan få mulighed for at åbne på rimelige vilkår, siger Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør i DI Handel.

Ifølge Brian Mikkelsen er det nødvendigt, at der snart kommer klarhed om fremtidige faser af genåbningen, "fordi så kommer der lys for enden af tunnelen":

- Det er det, der gør forskellen for håb og håbløshed.

- Man skal huske på, at det er virksomheder, som har været uden indtjening nu i nogle måneder, men stadig har nogle udgifter, og det bliver man ikke kompenseret fuldt ud for.

- Derfor er det overlevelse for dem. Derfor betyder dage og uger noget, siger direktøren.