Dansk Erhverv vil skaffe penge til grøn omstilling ved at sælge statens store pengemaskine, selskabet Ørsted.

Sælg statens ejerhalvdel af energiselskabet Ørsted og skaf 120 milliarder kroner, der kan proppes i en grøn fond.

Sådan lyder et forslag fra Brian Mikkelsen, der er direktør for arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv. Et forslag han lancerer i et debatindlæg i Politiken tirsdag.

- Vores indgang til det her er, at almindelige borgere og virksomheder ikke skal betale mere i skatter og afgifter herhjemme, siger han til Politiken.

Staten ejer 50,1 procent af aktierne og har dermed kontrol over Ørsted, der de seneste år er blevet verdens største selskab inden for havvindmølleparker. Selskabet ejer også ni danske kraftværker.

- De 120 milliarder kroner vil vi putte ind i en fond, som vil satse på grøn forskning, satse på ny klimateknologi og på at finde nogle grønne iværksættere, som kan lave nogle nye vindmølleeventyr herhjemme, siger Brian Mikkelsen.

Både i Socialdemokratiet og Venstre er finansordførerne skeptiske over for at slippe aktierne i Ørsted.

- Det er positivt, at dansk erhvervsliv spiller konstruktivt med i den grønne dagsorden. Når det er sagt, har Socialdemokratiets holdning til Ørsted ikke ændret sig: Vi mener ikke, at det nuværende ejerskab skal ændres, siger Christian Rabjerg Thomsen (S).

Også Troels Lund Poulsen (V) er skeptisk over for et salg:

- Det er da et forslag, der kan indgå i debatten, men det er ikke noget, Venstre støtter på nuværende tidspunkt.

Brian Mikkelsen har tidligere advaret om at sælge kritisk infrastruktur. I 2010, da han var konservativ økonomi- og erhvervsminister, kaldte han det en fejl, at staten havde solgt aktiemajoriteten i TDC og Københavns Lufthavne til udlandet.

Det kan man dog ikke sammenligne med Ørsted, mener han i dag.

Tidligere i år solgte Ørsted eldistributøren Radius, og det betyder, at selskabet ikke længere har afgørende betydning for det danske samfund, mener han.

- Kraftværkerne er vigtige for vores infrastruktur, men det er ikke kritisk infrastruktur længere, siger han.

