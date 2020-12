Der bør udbetales kompensation nu, selv om kommissionen ikke har godkendt den, mener Dansk Erhverv.

Mange virksomheder har akut brug for, at statens kompensation kommer ud til dem. Det siger Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv.

Der er dog problemer med at få støtten frem til virksomhederne, fordi EU skal godkende statsstøtten.

EU-Kommissionen har ikke godkendt den seneste hjælpepakke fra staten, og det stiller mange virksomheder i en svær situation, siger Brian Mikkelsen.

- Jeg har ikke noget at klandre regeringen for. Det er EU-Kommissionen, der snøvler. Mit råd er, at det er bedre at få tilgivelse end tilladelse. Derfor synes jeg bare, man skal få udbetalt den støtte, virksomhederne skal have, og så kan man tage slagsmålet med EU bagefter, siger han.

Meldingen kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag har meldt ud, at restriktioner, der betyder, at blandt andet restauranter og storcentre skal holde lukket, forlænges til 17. januar.

Brian Mikkelsen er enig i, at erhvervslivet sammen med resten af samfundet skal hjælpe med at bekæmpe coronavirusset. Men samtidig frygter han, at det kan ende i mange konkurser.

- Og så starter der en rigtig ubehagelig sneboldeffekt for det danske samfund, siger han.

- Det var en kritisk situation før udmeldingen (om forlængelse af restriktioner, red.). Men det er blevet en dybt alvorlig situation for rigtig mange virksomheder, som har kæmpe problemer. De tjener ikke nogen penge, men de har stadig udgifter og løn til personale, siger han.

Dansk Industri efterlyser også mere økonomisk hjælp, når nedlukningen fortsætter.

I en skriftlig kommentar skriver direktør Lars Sandahl Sørensen desuden, at der bør være større transparens om nedlukningen og den efterfølgende genåbning.

- Jo mere transparens og forudsigelighed i denne dybt alvorlige situation, jo bedre, skriver han.

/ritzau/