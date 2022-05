Energikoncernen Andel har i de seneste år tjent kassen på at have Ørsted i sin portefølje.

Men nu er det slut.

Det skriver Finans.

Selskab har omkring 2,8 millioner kundeforhold, og de kunne i 2019 og 2020 høste en gevinst på over 20 milliarder kroner for sin ejerandel af Ørsted på 5,01 procent.

Men som sagt er det omvendt i dag.

Andels resultat følger Ørsteds nedgang på børsen og ender i 2021 med et underskud på 8,3 milliarder kroner.

De mange milliarder i underskud giver dog ikke den store sved på panden hos Andels topchef, Jesper Hjulmand. Der er tale om et urealiseret tab, og Ørsted-aktierne er stadig knap 20 milliarder værd, påpeger topchefen.

»Jeg kan ikke ændre på det. Vi har haft store gevinster og nu kurstab. Vi har haft et overskud større end omsætningen to ud af de seneste tre år på baggrund af aktierne. Så hvis man tager en lineal over de seneste år, har vi stadig haft en gevinst på 20 milliarder kroner siden børsnoteringen i 2016.«

Selvom bundlinjen og underskuddet har været i frit fald, så er toplinjen dog gået den modsatte vej.

Omsætningen i Andel er steget fra 7,5 milliarder i 2020 til 56,4 milliarder kroner i 2021.

Det sker, på grund af koncernens overtagelse af handelsselskabet Energi Danmark, der især med omfattende gashandel har fået omsætningen til at svulme.