I januar skød ejerne af den danske elektronikkæde Power 500 millioner kroner ind i selskabet, efter man i de seneste tre år har tabt omkring 380 millioner kroner. Herefter fulgte en række besparelser, og nu har man opsagt en tredjedel af personalet på hovedkontoret.

Det fremgår af en intern e-mail, som B.T. er kommet i besiddelse af, at man har nedlagt otte stillinger i midten af maj. Blandt de nedlagte stillinger er 'kitchen support'. I mailen lyder det:

'Vi har besluttet, at sætte køkkensatsningen på hold i 2018. Gode initiativer har ikke ført til den nødvendige lønsomhed og omkostninger står ikke mål med indsatsen. Vi har derfor besluttet at nedlægge stillingen og retænke hele køkkenkonceptet på et senere tidspunkt.'

Power har opsagt otte medarbejdere fra hovedkontoret. Det er omkring en tredjedel af personalet på hovedkontoret. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Power har opsagt otte medarbejdere fra hovedkontoret. Det er omkring en tredjedel af personalet på hovedkontoret. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Administrerende direktør Jesper Boysen fortæller, at det ikke er en sparemanøvre.

»Det har intet med det at gøre. Lige siden 2015 har Power udviklet fantastiske nordiske systemer. Blandt andet har vi i dag elektroniske prisskilte og automatiske bestillingssystemer, der kræver mindre arbejde. Det betyder, at vi kraftigt har mindsket belastningen på hovedkontoret,« siger han og lægger vægt på, at man vil fokusere på at få de eksisterende varehuse til at køre som smurt:

»Det er ikke et udtryk for, at Power er gået i stå. Men udviklingen skal ske med kvalitet og lønsomt.«

Jesper Boysen oplyser, at nogle af de opsagte medarbejdere er blevet genansat, og de forsøger at finde stillinger til de resterende.

I januar blev flere stillinger er konverteret til deltidsstillinger, og det kom frem, at Powers køkkener i fremtiden skal sælges af hvidevaresælgere fremfor køkkensælgere. Man har også sat ambitionen om fremtidige varehuse i 2018 ned. Tidligere ville Power åbne omkring fem varehuse i landet. Det tal er sat ned til 1-2.

Her ses e-mailen, der blev sendt 18. maj. Vis mere Her ses e-mailen, der blev sendt 18. maj.

Det nye regnskab, der lige er på trapperne, er Power 'mildest talt tilfredse med'