Danskerne bliver mere og mere glade for kebabkød. Det kan Mustafa Sahin og Yusuf Kavur i hvert fald mærke på pengepungen, der i øjeblikket vokser og vokser.

Makkerparret Mustafa Sahin og Yusuf Kavur skovler år efter år millioner af kroner ind på at producere, distribuere og sælge kebabkød til shawarmabarer og pizzeriaer i Danmark.

I 2018 lød overskuddet på hele 33,8 millioner kroner via det anonyme selskab Holding af 1.1.2013 ApS.

Selskabets samlede indtjening er på mere end 100 millioner kroner over de seneste fem år.

»Resultatet var tilfredsstillende,« har Mustafa Sahin, direktør og medejer af kødvirksomheden, sagt om det flotte regnskab ifølge Finans.

Mustafa Sahin siger yderligere, at virksomheden på nuværende tidspunkt er sund og god med en stabil indtjening, og at det derfor er naturligt, at de får henvendelser om salg.

Dog har de ikke planer om at sælge virksomheden.

Holdingselskabets aktiviteter har hjemme i datterselskaberne King Food ApS i Danmark og Royal Food Production i Polen.

King Food sælger kebab og burgere til industrien, foodservice og detailhandlen samt kødprodukter af okse, kalv, lam og kylling.

Selskabet i Polen dækker over en kød- og forarbejdningsfabrik, som alene havde et overskud på næsten 21 millioner kroner i 2018.

Kødvirksomheden ejer derudover også Danmarks eneste drive-in-kebabrestaurant i Slagelse.

I 2018 havde virksomheden 93 fuldtidsansatte.