For to uger siden præsenterede Huy Duc Nguyen og Thomas Hugo Møller deres nye, nordjyske flyselskab Great Dane Airlines.

Det vakte stor glæde hos Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup Larsen, der så frem til nye arbejdspladser i hans kommune. Men nu er der kastet grus i flymaskineriet.

Nordjyske kan nemlig afsløre, at den ene af de to bagmænd har snydt med sit CV i stor stil.

Avisen kan på baggrund af en grundig gennemgang af finansdirektør Huy Duc Nguyens CV konstatere, at der er ganske mange ting, der ikke stemmer overens med virkeligheden.

Direktør i Apollo, administrerende direktør for AM Motor og afdelingsdirektør i Codan er et udpluk af de titler, den 39-årige Huy Duc Nguyen praler med på sit CV.

Dertil kommer en uddannelse som matematikøkonom fra Aarhus og Aalborg Universitet. Problemet er bare, at ingen af delene passer.

Nordjyske har kontaktet de forskellige virksomheder og de to universiteter, og beskeden er igen og igen; Nej, det kan vi ikke bekræfte.

Om ganske få dage sætter Great Dane Airlines de første flybilletter til destinationer som Edinburgh, Dublin og Nice til salg.

Her ses de to mænd bag selskabet Great Dane Airlines Thomas Hugo Møller og Duc Nguyen. Den sidste er havnet i modvind efter Nordjyske har afsløret ham i massiv cv-fup. Foto: Ernst van Norde

Selskabets anden bagmand frygter ikke, at historien om Huy Duc Nguyens CV-fup vil påvirke det nye flyselskabs muligheder.

Thomas Hugo Møller fortæller, at han er administrerende direktør og den ansvarlige udadtil. Han udtaler til Nordjyske, at han er 'helt tryg ved, at folk møder en seriøs og troværdig virksomhed.'

Hovedpersonen selv siger til avisen, at han ikke har nogen god forklaring på, hvorfor han har pyntet sig med titler, han aldrig har haft.

»Skulle jeg have lov til at gøre det igen, ville jeg synes, at det mest rigtige at gøre var at putte de rigtige fakta i,« siger han Nordjyske.